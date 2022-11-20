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Стул Martin, кожа бежевый - фото 1Стул Martin, кожа бежевый - фото 2

Стул Martin, кожа бежевый

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Характеристики товара

Описание

Стул Martin – это минималистичный дизайн и четкая геометрия линий. Расширяющаяся к основанию спинка соединяется с сиденьем, создавая особую вогнутую форму, обеспечивающую дополнительную поддержки спины. Благодаря этому сидеть на стуле необычайно комфортно. Стул Martin выполнен в натуральной коже, что является гарантом долгого срока службы и идеального образа интерьера, который он будет украшать

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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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