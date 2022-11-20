Характеристики товара
Описание
Стул Martin – это минималистичный дизайн и четкая геометрия линий. Расширяющаяся к основанию спинка соединяется с сиденьем, создавая особую вогнутую форму, обеспечивающую дополнительную поддержки спины. Благодаря этому сидеть на стуле необычайно комфортно. Стул Martin выполнен в натуральной коже, что является гарантом долгого срока службы и идеального образа интерьера, который он будет украшать
Основные характеристики
- Высота815 мм
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай