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Стул Martin серо-бежевая ткань ножки под темное дерево - фото 1Стул Martin серо-бежевая ткань ножки под темное дерево - фото 2Стул Martin серо-бежевая ткань ножки под темное дерево - фото 3Стул Martin серо-бежевая ткань ножки под темное дерево - фото 4Стул Martin серо-бежевая ткань ножки под темное дерево - фото 5Стул Martin серо-бежевая ткань ножки под темное дерево - фото 6Стул Martin серо-бежевая ткань ножки под темное дерево - фото 7

Стул Martin серо-бежевая ткань ножки под темное дерево

6 оценок
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Стул Martin серо-бежевая ткань ножки черные

Характеристики товара

Описание

Элегантный цвет дизайнерского кресла MARTIN подчеркивает строгость офиса или изысканность ресторана. Сдержанная форма и мягкие линии также гармоничны в жилых помещениях. В любом случае это кресло сделает ваш интерьер стильным и респектабельным. Оцените по достоинству изящное творение мебельных мастеров! Изделие долгое время не потеряет достойный вид даже при постоянном использовании.

Высота ножек:47 см.

Материал ножек:металл под темное дерево;

Материал основания:металл;

Обивка:Ткань;

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Основные характеристики

  • Ширина57 мм
  • Высота81 мм
  • Глубина64 мм
  • Вес12 кг
  • ОбивкаТкань

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