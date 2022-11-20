Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина510 мм
- Глубина620 мм
- Цветсиний
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Офисный с пюпитром
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стол ФАВОРИТ-3, 1250x750
Стол ФАВОРИТ-3, 1100x750
Стол ФАВОРИТ-3, 1000x600
Стол ОРИОН-2, D1200
Стол ОРИОН-2, D1100
Стол ЛИРА-14, 2000x1000
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло