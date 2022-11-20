Характеристики товара
Описание
Элегантный цвет дизайнерского кресла MARTIN подчеркивает строгость офиса или изысканность ресторана. Сдержанная форма и мягкие линии также гармоничны в жилых помещениях. В любом случае это кресло сделает ваш интерьер стильным и респектабельным. Оцените по достоинству изящное творение мебельных мастеров! Изделие долгое время не потеряет достойный вид даже при постоянном использовании.
Основные характеристики
- Ширина59 мм
- Высота81 мм
- Глубина64 мм
- Вес10.6 кг
- ОбивкаТкань