Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина420 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияРоссия
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Eames DAW черный
Салатник Идиллия D22.2
Сервировочная доска 11
Сервировочная доска 12 средняя
Сервировочная доска 13
Сервировочная доска 14
Стул Киви, велюр темно-коричневый
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло