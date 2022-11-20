Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина420 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияРоссия
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Блюдо овальное 250 мм Royal Sutton 6, 24
Блюдо овальное 300 мм Royal Sutton 6, 18
Блюдо овальное 350 мм Royal Sutton 3, 12
Блюдце 170 мм для бульонницы Royal Sutton 6, 36
Бульонница с ручками 400 мл Royal Sutton 4, 32
Кресло компьютерное Forsage TM
Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло