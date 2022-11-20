Стул Masters, латте

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Характеристики товара

Описание

Стул Masters - одно из самых удивительных и привлекательных решений дизайна пластиковых стульев.

Уникальное сочетание тонких линий элементов спинки, подлокотников и ножек, предоставляет возможность универсального решения для жилых помещений, современных офисных пространств, баров, кафе, ресторанов и отелей.

Варианты матовых отделок и металлизированного эффекта пластика расширяют возможность реализаций со стульями Masters в разных по стилю и дизайну помещениях.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Материалпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый

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