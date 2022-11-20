Стул Masters, серебристый

8 оценок

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Характеристики товара

Описание

Стул Masters - одно из самых удивительных и привлекательных решений дизайна пластиковых стульев.

Уникальное сочетание тонких линий элементов спинки, подлокотников и ножек, предоставляет возможность универсального решения для жилых помещений, современных офисных пространств, баров, кафе, ресторанов и отелей.

Варианты матовых отделок и металлизированного эффекта пластика расширяют возможность реализаций со стульями Masters в разных по стилю и дизайну помещениях.

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес3 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый, серебряный

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