Характеристики товара
Описание
Стул Masters - одно из самых удивительных и привлекательных решений дизайна пластиковых стульев.
Уникальное сочетание тонких линий элементов спинки, подлокотников и ножек, предоставляет возможность универсального решения для жилых помещений, современных офисных пространств, баров, кафе, ресторанов и отелей.
Варианты матовых отделок и металлизированного эффекта пластика расширяют возможность реализаций со стульями Masters в разных по стилю и дизайну помещениях.
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина540 мм
- Глубина565 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Вес3 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветсерый, серебряный