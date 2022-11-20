Товар в корзине. Перейти
Стул Матео с кантом велюр шампань ножки дерево - фото 1Стул Матео с кантом велюр шампань ножки дерево - фото 2Стул Матео с кантом велюр шампань ножки дерево - фото 3

Стул Матео с кантом велюр шампань ножки дерево

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Матео с кантом велюр черный
Стул Матео с кантом велюр черный
Следующий Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Матео с кантом велюр черный

Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание современного образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества.
В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным.
Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение комфорта и уюта. Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина570 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки1230 мм
  • Объём упаковки0.46 м3
  • Вес упаковки28.50 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 01 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 01 из плотного спандекса

Чехол 01 белый бархатНастоящее фото товара Чехол 01 белый бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Чехол 01 белый бархат

Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубойНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от450
8

Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой

Чехол 48, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 48, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 48, бордовый

Чехол 48, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 48, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
14

Чехол 48, бежевый

Чехол 01 с прямой спинкой, белыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
12

Чехол 01 с прямой спинкой, белый

Чехол 08 с прямой спинкой, белыйНастоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от499
15

Чехол 08 с прямой спинкой, белый

Другие товары из разделастулья для ресторана
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65027
2 240 ₽
137Хит

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

В наличии 90 шт.
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis , произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis

Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75024
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

В наличии 126 шт.