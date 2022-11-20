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Стул Матео с кантом велюр светло-серый - фото 1Стул Матео с кантом велюр светло-серый - фото 2Стул Матео с кантом велюр светло-серый - фото 3

Стул Матео с кантом велюр светло-серый

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Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание современного образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества.
В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным.
Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение комфорта и уюта. Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина570 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки1230 мм
  • Объём упаковки0.46 м3
  • Вес упаковки28.50 кг

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