Стул Maverick, голубой/ белый каркас

12 оценок

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Стул Maverick, голубой/ белый каркас

4.9
10 800 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Maverick, светло-серый/ белый каркас
Стул Maverick, светло-серый/ белый каркас
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Стул Maverick, серый/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7

Объем: 0.116

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Основные характеристики

  • Цветголубой
  • Высота880 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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