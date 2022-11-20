Стул Maverick, синий/ черный каркас

10 оценок

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Стул Maverick, синий/ черный каркас

4.5
10 800 ₽
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Стул Maverick, зеленый/ черный каркас
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7

Объем: 0.116

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Основные характеристики

  • Цветсиний
  • Высота880 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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