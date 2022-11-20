Стул MAX БЕЖЕВЫЙ
Сиденье обито велюром. Ромбовидная строчка на задней стороне спинки.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор
Высота (см) 82
Ширина (см) 49
Длина (см) 55
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 49
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 82
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 6,3
Объем (м3) 0,108
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Бежевый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул MAX ЛАТТЕ
Стул MAX СВЕТЛО-СЕРЫЙ
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)