Стул MAX СВЕТЛО-СЕРЫЙ

6 оценок

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Стул MAX СВЕТЛО-СЕРЫЙ

4.7
6 750 ₽
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Стул MAX СЕРЫЙ

Характеристики товара

Описание

Стул MAX СВЕТЛО-СЕРЫЙ

Сиденье обито велюром. Ромбовидная строчка на задней стороне спинки.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор

Высота (см) 82
Ширина (см) 49
Длина (см) 55
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 49
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 82
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 6,3
Объем (м3) 0,108
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Светло-серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Длина480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина490 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота820 мм
  • Объём упаковки0.108 м3

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