Стул Max, светло-серый велюр/ белый каркас

15 оценок

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Стул Max, светло-серый велюр/ белый каркас

4.8
6 750 ₽
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Стул Max, латте велюр/ белый каркас
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Стул Monaco, темно-серый велюр/ белый каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор

Вес брутто: 6.3

Объем: 0.108

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Высота820 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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