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Стул Майями, горчичный+серый/черно-серый ножки белые - фото 1Стул Майями, горчичный+серый/черно-серый ножки белые - фото 2Стул Майями, горчичный+серый/черно-серый ножки белые - фото 3Стул Майями, горчичный+серый/черно-серый ножки белые - фото 4Стул Майями, горчичный+серый/черно-серый ножки белые - фото 5Стул Майями, горчичный+серый/черно-серый ножки белые - фото 6Стул Майями, горчичный+серый/черно-серый ножки белые - фото 7

Стул Майями, горчичный+серый/черно-серый ножки белые

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

пластик (белый)+(черно-серый) ткань (горчичный+серый)

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес9.1 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань

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