Характеристики товара
Описание
пластик (белый)+(черно-серый) ткань (горчичный+серый)
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Ширина610 мм
- Глубина590 мм
- Вес9.1 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяткань
пластик (белый)+(черно-серый) ткань (горчичный+серый)
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