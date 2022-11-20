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Стул Meagan горчичный

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Cтул Lars коричневый
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Cтул Lars коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина580 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьябукле
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияЕвропа

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