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Стул Meagan темно-серый - фото 1

Стул Meagan темно-серый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина580 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьябукле
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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