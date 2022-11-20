Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам

15 оценок

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Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам

4.8
2 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вес: 5,8 кг

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 20 мм

Обивка: кожзам

Производство - Россия

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Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
КоричневаяКоричневая
Swedish beigeSwedish beige
0505
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
WhiteWhite
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 9TEMPO 9
Montana 216Montana 216
BlueBlue
1818
blackblack
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