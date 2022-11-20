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Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки - фото 1Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки - фото 2Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки - фото 3Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки - фото 4Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки - фото 5Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки - фото 6Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки - фото 7

Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки

Артикул: CH-049-390
10 оценок
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Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый
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Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый

Характеристики товара

Описание

Благодаря актуальному и функциональному дизайну обеденные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе.
Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Внешняя сторона спинки отдекорирована геометричной строчкой в виде ромбов.
Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 15,600
Объем: 0,170

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина520 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки15.60 кг

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