Характеристики товара
Описание
Благодаря актуальному и функциональному дизайну обеденные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе.
Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Внешняя сторона спинки отдекорирована геометричной строчкой в виде ромбов.
Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Высота825 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина520 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветзеленый, синий
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки15.60 кг