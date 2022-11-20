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Стул Меган NEW велюр с ромбами сине-зелёный - фото 1Стул Меган NEW велюр с ромбами сине-зелёный - фото 2Стул Меган NEW велюр с ромбами сине-зелёный - фото 3Стул Меган NEW велюр с ромбами сине-зелёный - фото 4Стул Меган NEW велюр с ромбами сине-зелёный - фото 5Стул Меган NEW велюр с ромбами сине-зелёный - фото 6Стул Меган NEW велюр с ромбами сине-зелёный - фото 7

Стул Меган NEW велюр с ромбами сине-зелёный

5 оценок
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Стул Логан велюр светло-серый

Характеристики товара

Описание

Благодаря актуальному и функциональному дизайну обеденные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе.
Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Внешняя сторона спинки отдекорирована геометричной строчкой в виде ромбов.

Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина520 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветзеленый, синий
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки15.60 кг

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