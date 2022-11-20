Товар в корзине. Перейти
Стул Меган NEW велюр с ромбами зелёный - фото 1Стул Меган NEW велюр с ромбами зелёный - фото 2Стул Меган NEW велюр с ромбами зелёный - фото 3Стул Меган NEW велюр с ромбами зелёный - фото 4Стул Меган NEW велюр с ромбами зелёный - фото 5Стул Меган NEW велюр с ромбами зелёный - фото 6Стул Меган NEW велюр с ромбами зелёный - фото 7

Стул Меган NEW велюр с ромбами зелёный

Артикул: CH-049-391
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки
Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки
Следующий Стул Меган NEW велюр с ромбами синий
Стул Меган NEW велюр с ромбами бежевый, белые ножки

Характеристики товара

Описание

Благодаря актуальному и функциональному дизайну обеденные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе.
Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Внешняя сторона спинки отдекорирована геометричной строчкой в виде ромбов.
Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 15,600
Объем: 0,170

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина520 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки15.60 кг

Похожие товары

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽
34

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
11

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
11

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
31

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
10

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
11

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
11

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
32

Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, рогожка краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
30

Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
11

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
20

Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55030
2 190 ₽
19

Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона

Стул Laval, белая экокожа/ золотоНастоящее фото товара Стул Laval, белая экокожа/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
2

Стул Laval, белая экокожа/ золото

Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкойНастоящее фото товара Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89010
3 190 ₽
33

Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкой

Стул Наполеон New, пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3907
4 690 ₽Оптовая цена
5

Стул Наполеон New, пластиковый, черный

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
29Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
2

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 12 шт.