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Стул Мелани рогожка синий

13 оценок

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Стул Мелани рогожка желтый

Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объем и защищает от образования вмятин. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.

1 короб / 2шт

Габариты: 72*60*59

Вес брутто: 23,250

Объем: 0,060

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветсиний

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