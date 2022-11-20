Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объем и защищает от образования вмятин. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.
1 короб / 2шт
Габариты: 72*60*59
Вес брутто: 23,250
Объем: 0,060
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина600 мм
- Глубина570 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Цветжелтый