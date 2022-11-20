Стул Мелтаус дуб, тон клен

7 оценок

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Стул Мелтаус дуб, тон клен

4.7
21 590 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Мелтаус дуб, тон натуральный
Стул Мелтаус дуб, тон натуральный
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Стул Мелтаус дуб, тон натуральный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Страна изготовленияБеларусь

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