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Стул Mengen с подлокотниками, капучино

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Стул Руджеро, орех/ шоколад

Характеристики товара

Описание

Размер упаковки (ДхШхВ) 1036 x 258 x 502 мм

Вес 8.6 кг

Объем 0.07 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес8.6 кг
  • Цветкоричневый, бежевый

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