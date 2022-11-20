Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ) 1036 x 258 x 502 мм
Вес 8.6 кг
Объем 0.07 куб. м
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина490 мм
- Глубина440 мм
- Вес8.6 кг
- Цветкоричневый, бежевый
Размер упаковки (ДхШхВ) 1036 x 258 x 502 мм
Вес 8.6 кг
Объем 0.07 куб. м
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