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Стул Мервин, черный, коричневый - фото 1Стул Мервин, черный, коричневый - фото 2Стул Мервин, черный, коричневый - фото 3Стул Мервин, черный, коричневый - фото 4Стул Мервин, черный, коричневый - фото 5

Стул Мервин, черный, коричневый

Артикул: CH-073-326
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Мервин с функциональным дизайном, настроение которого тепло подмигивает прошлому. Поэтому модель органично впишется в стилистику с намеком на ретро. Но также подчеркнет актуальность современных интерьеров с преобладанием софт-минимализма, эклектики.

Выверенное сочетание деталей создаёт гармоничный внешний вид. Закругленное сиденье из экокожи обеспечивает удобство даже при длительном сидении. Обнимающая спинка из дерева дает поддержку корпусу. Конструкция смотрится легко и воздушно. Стулья Мервин создадут высокий уровень комфорта в обеденной или рабочей зоне. Выразительная геометрия и комбинация материалов станут заметным украшением любого пространства.

Материал обивки - экокожа черного цвета, материал ножек и каркаса - сталь с порошковым покрытием черного цвета. Материал спинки - массив дерева в дубовом шпоне в цвете орех. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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