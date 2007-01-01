Характеристики товара
Описание
Стул Мервин с функциональным дизайном, настроение которого тепло подмигивает прошлому. Поэтому модель органично впишется в стилистику с намеком на ретро. Но также подчеркнет актуальность современных интерьеров с преобладанием софт-минимализма, эклектики.
Выверенное сочетание деталей создаёт гармоничный внешний вид. Закругленное сиденье из экокожи обеспечивает удобство даже при длительном сидении. Обнимающая спинка из дерева дает поддержку корпусу. Конструкция смотрится легко и воздушно. Стулья Мервин создадут высокий уровень комфорта в обеденной или рабочей зоне. Выразительная геометрия и комбинация материалов станут заметным украшением любого пространства.
Материал обивки - экокожа черного цвета, материал ножек и каркаса - сталь с порошковым покрытием черного цвета. Материал спинки - массив дерева в дубовом шпоне в цвете орех. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина560 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет