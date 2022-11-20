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Стул Мэт, серый

Артикул: CH-051-062
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота860 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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