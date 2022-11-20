Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота860 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Рансол серый / черный глянец
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, микровельвет
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Oliver велюр тёмно-коричневый
Стул Диамант пластиковый, белый
Стул Орион серебрянный, пластиковый
Стул пластиковый Moon, белый, янтарный