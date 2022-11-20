Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина480 мм
- Глубина590 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкарогожка/экокожа
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки10.70 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Стул Диамант пластиковый, белый
Стул банкетный Флет
Обеденный стул Чико, бежевый
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Складной стул Трансформер синий
Стул Eames Черный