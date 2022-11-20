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Стул Мэйор коричневый

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина590 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкарогожка/экокожа
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки10.70 кг

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