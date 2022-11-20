Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья45 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стол Melody Quartet
Пуф Лотос 2
Стол Салют №2
Стул Bari Латте велюр/ белый каркас
Стул Remi, античный графит велюр
Стол журнальный Gala, лесной орех, мдф
Стол Alma, черный, мдф