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Стул Мэйсон велюр пыльно-синий - фото 1Стул Мэйсон велюр пыльно-синий - фото 2Стул Мэйсон велюр пыльно-синий - фото 3Стул Мэйсон велюр пыльно-синий - фото 4Стул Мэйсон велюр пыльно-синий - фото 5Стул Мэйсон велюр пыльно-синий - фото 6Стул Мэйсон велюр пыльно-синий - фото 7

Стул Мэйсон велюр пыльно-синий

8 оценок
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Стул Мэйсон велюр темно-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья45 мм
  • Глубина сиденья47 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний

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