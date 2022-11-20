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Стул Мэйсон велюр зеленый

8 оценок
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Стул Мэйсон велюр капучино
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Стул Мэйсон велюр капучино

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья45 мм
  • Глубина сиденья47 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

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