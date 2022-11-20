Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина560 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки10.50 кг
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Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
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Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
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