Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина560 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки10.50 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Gabi LUX велюр розовый
Стул William, ромб, бархат серый
Стул Гермес №1
Стул Marsel
Стул Oliver Square велюр темно-серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло