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Стул Микеладжело, серый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки10.50 кг

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