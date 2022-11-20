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Стул Микс

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Характеристики товара

Описание

Ширина стула: 57 см
Ширина сиденья: 45 см
Высота стула: 89 см
Высота сиденья: 49 см
Вес: 12.3 кг

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Стул Микс — выполненные заказы

Фотография товара Стул Микс,ткань Belgium 7003, каркас чёрный матовый от компании ChiedoCover.Стул Микс,ткань Belgium 7003, каркас чёрный матовыйФотография товара Стул Микс, экокожа серая, цвет каркаса-чёрный от компании ChiedoCover.Стул Микс, экокожа серая, цвет каркаса-чёрный
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