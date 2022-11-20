Характеристики товара
Описание
Ширина стула: 57 см
Ширина сиденья: 45 см
Высота стула: 89 см
Высота сиденья: 49 см
Вес: 12.3 кг
Ширина стула: 57 см
Ширина сиденья: 45 см
Высота стула: 89 см
Высота сиденья: 49 см
Вес: 12.3 кг
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