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Стул Мил, серый, велюр, черный каркас - фото 1Стул Мил, серый, велюр, черный каркас - фото 2Стул Мил, серый, велюр, черный каркас - фото 3Стул Мил, серый, велюр, черный каркас - фото 4Стул Мил, серый, велюр, черный каркас - фото 5Стул Мил, серый, велюр, черный каркас - фото 6Стул Мил, серый, велюр, черный каркас - фото 7

Стул Мил, серый, велюр, черный каркас

Артикул: CH-050-115
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито жаккардовой тканью Florida.
Состав: 100% Полиэстер
Плотность: 360 г/м2
Устойчивость к истиранию: 50 000 циклов.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор.

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки19 кг

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