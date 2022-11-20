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Стул Мил, Mocco-Latte, велюр, черный каркас

Артикул: CH-050-116
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито жаккардовой тканью Florida.
Состав: 100% Полиэстер
Плотность: 360 г/м2
Устойчивость к истиранию: 50 000 циклов.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор.

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки19 кг

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