Характеристики товара
Описание
Сиденье обито жаккардовой тканью Florida.
Состав: 100% Полиэстер
Плотность: 360 г/м2
Устойчивость к истиранию: 50 000 циклов.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор.
Основные характеристики
- Длина540 мм
- Ширина570 мм
- Глубина540 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки19 кг