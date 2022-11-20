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Стул Милан 2 бук

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Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Милан 2 / Бук представляет собой гнутоклееное основание покрытое шпоном бука. Спинка может изготавливаться без фрезеровки и с двумя вариантами фрезеровки для переноски. Нижнее основание стула изготовлено из массива бука. Стул может быть окрашено в один из 12 цветов на выбор. Все стулья серии Милан / Бук оснащены резиновыми подпятниками.

Высота: 840 мм

Ширина: 430 мм

Глубина: 500 мм

Высота до сиденья: 450 мм

Цвет прованс: + 900 руб

Варианты расцветок указаны в фото товара

Упаковка 2 шт
Вес брутто: 13 кг
Габариты упаковки 480х680х970 мм

Материал: Бук
Материал ножек: Бук
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете АнтичныйАнтичный
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете ВенгеВенге
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете Венге темныйВенге темный
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете ВишняВишня
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете Выбеленый букВыбеленый бук
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете КоньякКоньяк
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете Натуральный букНатуральный бук
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете ОрехОрех
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете ПалисандрПалисандр
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете ПровансПрованс
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете Спелая вишняСпелая вишня
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете Старый орехСтарый орех
Стул Милан 2 бук - покрытие в цвете Темный орехТемный орех

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