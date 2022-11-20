Характеристики товара
Описание
Сиденье стула Милан 2 / Бук представляет собой гнутоклееное основание покрытое шпоном бука. Спинка может изготавливаться без фрезеровки и с двумя вариантами фрезеровки для переноски. Нижнее основание стула изготовлено из массива бука. Стул может быть окрашено в один из 12 цветов на выбор. Все стулья серии Милан / Бук оснащены резиновыми подпятниками.
Высота: 840 мм
Ширина: 430 мм
Глубина: 500 мм
Высота до сиденья: 450 мм
Цвет прованс: + 900 руб
Варианты расцветок указаны в фото товара
Упаковка 2 шт
Вес брутто: 13 кг
Габариты упаковки 480х680х970 мм
Материал: Бук
Материал ножек: Бук
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия