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Стул Милан бук

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Милан / Бук представляет собой гнутоклееное основание покрытое шпоном бука. Спинка может изготавливаться без фрезеровки и с двумя вариантами фрезеровки для переноски. Нижнее основание стула изготовлено из массива бука. Стул может быть окрашено в один из 12 цветов на выбор. Все стулья серии Милан / Бук оснащены резиновыми подпятниками.

Высота: 820 мм

Ширина: 430 мм

Глубина: 500 мм

Высота до сиденья: 450 мм

Цвет прованс: + 900 руб

Варианты расцветок указаны в фото товара

Упаковка 2 шт
Вес брутто: 13 кг
Габариты упаковки 480х680х970

Материал: Бук
Материал ножек: Бук
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес5.2 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Стул Милан бук - покрытие в цвете АнтичныйАнтичный
Стул Милан бук - покрытие в цвете ВенгеВенге
Стул Милан бук - покрытие в цвете Венге темныйВенге темный
Стул Милан бук - покрытие в цвете ВишняВишня
Стул Милан бук - покрытие в цвете Выбеленый букВыбеленый бук
Стул Милан бук - покрытие в цвете КоньякКоньяк
Стул Милан бук - покрытие в цвете Натуральный букНатуральный бук
Стул Милан бук - покрытие в цвете ОрехОрех
Стул Милан бук - покрытие в цвете ПалисандрПалисандр
Стул Милан бук - покрытие в цвете ПровансПрованс
Стул Милан бук - покрытие в цвете Спелая вишняСпелая вишня
Стул Милан бук - покрытие в цвете Старый орехСтарый орех
Стул Милан бук - покрытие в цвете Темный орехТемный орех

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