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Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар - фото 1Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар - фото 2Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар - фото 3Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар - фото 4Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар - фото 5Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар - фото 6

Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кожзам Cometa brown;
Каркас - черный муар.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина560 мм
  • Материалкожзам
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Стул Милан, экокожа Cometa brown, чёрный муар
Стул Милан, экокожа Cometa brown, чёрный муарСтул Милан, экокожа Cometa brown, чёрный муарСтул Милан, экокожа Cometa brown, чёрный муар
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