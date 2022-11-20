Стул Милан эмаль

8 оценок

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Стул Милан эмаль

5
7 790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, велюр

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