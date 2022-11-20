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Стул Milan, латте

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Характеристики товара

Описание

Роскошный, будто сошедший со страниц модного журнала, мягкий стул серии Milan — яркое заявление, которое не может остаться незамеченным. Оригинальная конструкция ножек, красивая линия вертикальной простёжки спинки делают его незаменимым предметом интерьера модных дизайнеров.

Однако в стуле прекрасна не только внешняя составляющая: удобные спинка и сидение, обитые рогожкой, устойчивые ножки, комфортная высота и способность выдержать до 150 кг нагрузки создадут незабываемое ощущение неги, как только вы сядете на этот стул. Хотите почувствовать себя, как на обложке глянца? Купите мягкие стулья серии Milan, созданные для вашего уюта и элегантного дизайна интерьера.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг

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