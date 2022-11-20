Товар в корзине. Перейти

Стул Milan, темно-синий

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Milan, бирюзовый
Стул Milan, бирюзовый
Следующий Стул Milan, латте
Стул Milan, бирюзовый

Характеристики товара

Описание

Роскошный, будто сошедший со страниц модного журнала, мягкий стул серии Milan — яркое заявление, которое не может остаться незамеченным. Оригинальная конструкция ножек, красивая линия вертикальной простёжки спинки делают его незаменимым предметом интерьера модных дизайнеров.

Однако в стуле прекрасна не только внешняя составляющая: удобные спинка и сидение, обитые рогожкой, устойчивые ножки, комфортная высота и способность выдержать до 150 кг нагрузки создадут незабываемое ощущение неги, как только вы сядете на этот стул. Хотите почувствовать себя, как на обложке глянца? Купите мягкие стулья серии Milan, созданные для вашего уюта и элегантного дизайна интерьера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг

Другие товары из раздела

Стул Stark, бежевыйНастоящее фото товара Стул Stark, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
7

Стул Stark, бежевый

В наличии 3 шт.
Стул Stark, серыйНастоящее фото товара Стул Stark, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
7

Стул Stark, серый

Стул Stark, зеленыйНастоящее фото товара Стул Stark, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
15

Стул Stark, зеленый

Стул Praga, латтеНастоящее фото товара Стул Praga, латте, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
5

Стул Praga, латте

В наличии 46 шт.
Стул Вилла, белая рогожкаНастоящее фото товара Стул Вилла, белая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
9

Стул Вилла, белая рогожка

Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орехНастоящее фото товара Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
12

Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех

С этим товаром покупают

Чехол 08 цветнойНастоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
15

Чехол 08 цветной

Чехол 36Настоящее фото товара Чехол 36, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
14

Чехол 36

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
8

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый

Настоящее фото товара Чехол 01 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
11

Чехол 01 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 37 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
11

Чехол 37 из плотного спандекса

Чехол 01 с прямой спинкой, белыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от485
12

Чехол 01 с прямой спинкой, белый