Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1070 мм
- Ширина600 мм
- Глубина660 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаэкокожа
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.25 м3
- Вес упаковки12 кг
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Комод Парма 1
Кресло Онтарио, антрацит/белый
ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ОРЕХ LIGHT BLUE
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Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый
Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт