Фотография Стул Мирджам от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Мирджам

5
Оптовая цена
от 17 990 ₽
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Стул Мирджам
Стул Мирджам
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Стул Мирджам

5
17990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота880 мм
  • Ширина470 мм

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