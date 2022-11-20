+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Стул Mod, велюр изумрудный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Mod, велюр изумрудный

          4.9
          Оптовая цена
          от 6 200 ₽
          При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Стул Mod, велюр изумрудный
          Стул Mod, велюр изумрудный
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Стул Mod, велюр изумрудный

          4.9
          6200 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Стул Mod, велюр розовый
          Стул Mod, велюр розовый
          Следующий Стул Mod, велюр тропик
          Стул Mod, велюр тропик

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Глубина620 мм
          • Высота до сиденья480 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес5,3 кг
          • Ширина470 мм
          • Материал сиденьяткань
          • Высота830 мм

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 170 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 25мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          Хит
          1 440 ₽1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Азия 20мм
          Настоящее фото товара Стол складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          9 990 ₽12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной круглый 150/74
          Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris, произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Breakfast in paris
          Настоящее фото товара Люстра Chandler 8, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Chandler 8
          Настоящее фото товара Подставка для ног Фримонт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подставка для ног Фримонт
          Настоящее фото товара Стул Thunder Dark Blue, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Thunder Dark Blue
          Настоящее фото товара Стул Arabis, велюр Grey, произведённого компанией ChiedoCover
          8 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Arabis, велюр Grey
          Настоящее фото товара Стул Arabis, велюр Ash Blue, произведённого компанией ChiedoCover
          8 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Arabis, велюр Ash Blue
          Настоящее фото товара Секция Каспер, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция Каспер, салатовая

          Другие товары из раздела

          Настоящее фото товара Стул Motley, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
          12 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Motley, серо-синий
          Настоящее фото товара Стул Motley, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Motley, серо-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Motley, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Motley, светло-серый
          Настоящее фото товара Стул Field темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 950 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Field темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Field темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 750 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Field темно-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм - кожзам
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-6%
          Хит
          1 790 ₽1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Патрик 20мм
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 440 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 920 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас