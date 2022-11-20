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          Фотография Стул Mod, велюр розовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Mod, велюр розовый

          4.7
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          от 6 200 ₽6 990 ₽
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          Стул Mod, велюр розовый

          4.7
          6200 ₽6990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина620 мм
          • Высота до сиденья480 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес5,3 кг
          • Глубина620 мм
          • Высота до сиденья480 мм
          • Ширина470 мм

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