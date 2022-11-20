Характеристики товара
Описание
Стул Modern подходит как для обеденной зоны, так и для отдыха. Стул Modern разработан нашими дизайнерами и специалистами для максимального удобства и комфортного времяпрепровождения. Спинка стула имеет небольшой наклон, а также приятно обхватывает спину. Стул Modern выполнен из качественных материалов по стандартам ГОСТ 19917-2014. Спинка и сиденье сконструированы из высокопрочной фанеры, обитые комфортным поролоном, синтепоном и велюром высокой категории с водоотталкивающим, антивандальным эффектом, который также легко очищается от грязи. Каркас стула Modern имеет небольшой наклон большего комфорта, выполнен из стальной трубы 30 мм, в конусе до 16 мм, толщиной стали 1,2 мм, покрыт порошковой краской с европейскими компонентами. Все материалы безопасны и отвечают международным экологическим нормам.
Габариты и вес стула Modern в упаковке:
Сиденье, 2 шт - 60х60х52 см. Вес - 11,8 кг
Каркас, 2 шт - 50х50х46,5 см. Вес - 4,9 кг
Основные характеристики
- Высота81.5 мм
- Высота спинки33.5 мм
- Ширина54 мм
- Глубина60 мм
- Ширина сиденья43 мм
- Глубина сиденья46.5 мм
- Высота посадочного места 47.5 мм
- Профиль каркаса30 мм
- Вес7.4 кг
- ОбивкаВелюр
- Цветбелый