Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина520 мм
- Глубина590 мм
- Вес6.2 кг
- Цветбежевый, зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Обеденная группа Кируон
Обеденная группа Аквафорт
Обеденная группа Кейп
Обеденная группа Бройл
Обеденная группа Баулайн
Обеденная группа Бернт
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, с мягким сиденьем
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло